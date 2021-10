Uuriva ajakirjanduse portaali Investigace.cz andmeil kasutas Babiš 2009. aastal Prantsusmaa ja Panama õigusbüroode abi, et asutada anonüümselt riiulifirmasid ja liigutada nende vahel 15 miljonit eurot. Sisuliselt laenas ta endale raha, et osta luksuskinnisvara Prantsusmaal.

Vahetult paljastuse järel pühapäeva õhtul CNN Prima valimisdebatis kinnitas Babiš, et praegu pole tal ei osalust riiulifirmades ega kinnisvara Prantsusmaal, kuid tosina aasta tagused tehingud olid igati korrektsed. «Raha lahkus Tšehhi pangast, seda maksustati, see oli minu raha ja see naasis Tšehhi panka,» sõnas ta.