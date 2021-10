La Palma saare lennuväli suleti tuhapilve tõttu

Firma pressiesindaja lisas, et enne taasavamist tuleb lennuradu puhastada, kuid suletus ei pruugi kuigi kaua kesta.

La Cumbre Vieja vulkaan hakkas purskama 19. septembril. Purske tõttu evakueeriti üle 6000 inimese ning laavavoolud on hävitanud suure maa-ala.

Kanaari saarte vulkanoloogia instituudi Involcan kõneisk David Calvo märkis, et vulkaan toodab palju tuhka ja lennujaama mõjutab see tuulemuutuse tõttu.

Vulkaanist voolav laava on katnud üle 422-hektarise ala ja voolanud kuue kilomeetri kaugusele merre, kus see on moodustanud 40 hektari suuruse laavadelta.