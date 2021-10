Läti keelab vaktsineerimata inimestel kaubanduskeskustes käimise

Peaminister Krišjānis Kariņš teatas kriisinõukogu istungi järel, et samuti plaanitakse lühendada poodide lahtiolekuaegasid.

Kariņš märkis, et teatud piirangud otsustati kehtestada ka vaktsineeritutele: näiteks hakkavad üritustel kehtima täiendavad ohutusreeglid, nagu maskikandmine, distantseerumine ja muu.

Vaktsineerimiskohustust laiendatakse ka erasektoris. Terviseminister Daniels Pavļuts ütles, et erasektori tööandjad peavad hindama vaktsineerimiskohustuse kehtestamist teatud töötajaile, pidades eriti silmas ametikohti, mis on iseäranis vajalikud äri jätkumiseks või kus on otsekontakt klientidega.