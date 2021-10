Minister: Prantsusmaa võib vähendada elektrivarustust Briti krooni sõltkonnale

Suurbritannia on keeldunud andmast Prantsuse kaluritele kõiki püügilube, mida need Brexiti-järgse kalandusleppe alusel taotlesid. Otsus vihastas Pariisi ja tekitas kalurites hirmu elatise pärast.

Beaune on varem käinud välja idee, et Briti krooni sõltkondadest Kanalisaartelt, mis sõltuvad elektrivarustuses Prantsusmaast, võidakse tüli tõttu elekter võtta.

«Ärge öelge meile, et te meid enam ei vaja; ärge olge meist painatud; ärge uskuge, et me teie probleeme lahendame,» ütles ta.

«Nad keerasid Brexitiga käki kokku. See on nende valik ja nende ebaõnnestumine, mitte meie. See oli halb valik, see on täna ilmne.»