Filipiinide-ameerika ajakirjanik Maria Ressa paari aasta eest seminaril New Yorgis. FOTO: CAITLIN OCHS / REUTERS / SCANPIX

Tänavuse Nobeli rahupreemia said Filipiinide-Ameerika ajakirjanik Maria Ressa ja Venemaa ajakirjanik Dmitri Muratov nende pingutuste eest kaitsta sõnavabadust, kuna Nobeli komitee hinnangul on see eeldus demokraatiale ja püsivale rahule.