Orenburgis nõudis salaalkohol 17 inimese elu

«Hetkel on teada umbes 33 mürgituse saanud inimest, kellest 17 on surnud,» edastas regionaalvalitsus suhtlusvõrgustikus Telegram.

Päev varem teatati, et metanooli kontsentratsioon joogis oli mitu korda suurem kui surmav annus inimesele.

Kuberner Denis Pasler ütles, et regionaalvõimud on alustanud alkoholiturustajate inspekteerimist.

Vene juurdluskomitee Orenburgi haru teatas reedel, et on alustanud viit juurdlust seoses ohutusnõuetele mittevastava kauba müümisega. Kolm inimest on kinni peetud, nende seas 29-aastane mees Orskist, keda kahtlustatakse salaalkoholi tootmises.