AK ⟩ Väärinfo ohustab demokraatiat

Kremli töövahend on muuhulgas oponentide hanekstõmbamine - Aleksei Navalnõi kaastöötaja Leonid Volkovina esinenud mees (üleval vasakul) peab maha videokonverentsi Ukraina poliitikute ja ametnikega. Volkovina esinenud mees on tegelikult Aleksei Stoljarov, kes on Volkovina rääkinud ka meie parlamendi liikmetega. FOTO: Fotomontaaž/kuvatõmmis