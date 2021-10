Google keelab kliimamuutust eitavad reklaamid

Firma teatas neljapäeval blogipostituses, et on kehtestanud uued reeglid YouTube'i video-, reklaami- ja muu sisu avaldajatele.

Reeglid keelavad sellise sisu reklaamimise ja sellelt raha teenimise, mis läheb vastuollu teadusliku konsensusega kliimamuutuse olemasolu ja põhjuste kohta, teatas Google. See tähendab, et ka kliimamuutust eitaval veebilehel ei tohi olla reklaame, et peatada raha teenimine sellise sisu pealt.