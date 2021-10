Lätis kehtestatakse alates esmaspäevast kolmeks kuuks eriolukord

Riigikantselei direktor Janis Citskovskis ütles varem, et erakorraline olukord võidakse kehtestada juba laupäevast, kuid valitsus lükkas selle edasi 11. oktoobrile, et inimesed saaksid end uute reeglitega kurssi viia.

Vaktsineerimata inimesed tohivad käia ainult toidu-, optika-, lemmiklooma-, hügieenikaupade, telekommunikatsiooni kaupade ja bensiinijaamade poodides, samuti apteekides. Neil on keelatud minna kaubanduskeskustesse.

Samuti kutsus valitsus kõiki inimesi, kellel see vähegi on võimalik, tegema kaugtööd.

Eriolukorra ajal on keelatud kõik meelelahutusüritused siseruumides. Väliüritused on lubatud ainult epidemioloogiliselt ohutus keskkonnas.

Läti valitsus otsustas reedel samuti, et vaktsineerimine koroonaviiruse vastu on kõigile Läti avaliku sektori töötajatele kohustuslik.

Erasektoris on tööandjad kohustatud hindama teatud töötajate vaktsineerimise kohustuslikkust, pöörates erilist tähelepanu neile inimestele, kelle tegevus on eluliselt tähtis äritegevuse jätkumisele või kelle töökohustuste seas on otsesuhtlemine klientidega.