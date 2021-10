Brasiilias tõusis koroonasurmade arv üle 600 000

213 miljoni elanikuga Brasiilias on leidnud kinnitust rohkem kui 21,5 miljonit koroonanakkuse juhtu.

Brasiilia on koroonasurmade arvult USA järel teisel kohal. USAs on Covid-19 tõttu surnud üle 700 000 inimese, kuid rahvaarv on 35 korda suurem.