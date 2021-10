USA peab nädalavahetusel Talibaniga esimesi silmast-silma kõnelusi

Ühendriigid on hoidnud Talibaniga kontakti ka pärast seda, kui islamiliikumine augustis Afganistanis võimu haaras, kuid tegu on esimese silmast-silma kohtumisega.

«Me avaldame Talibanile survet, et nad austaksid kõigi afgaanide, nende seas naiste ja laste õigusi, ning moodustaksid kaasava valitsuse, millel on laialdane toetus,» ütles USA välisministeeriumi kõneisik.

Kuna Afganistan on silmitsi ränga majandusliku kokkutõmbumise ja võimaliku humanitaarkriisiga, avaldab USA Talibanile ka survet humanitaaragentuuride ligipääsu tagamiseks abivajavatele piirkondadele.

Ühendriikide välisministeerium rõhutas, et kohtumine ei tähenda seda, et USA on tunnustamas Talibani võimu Afganistanis.