Xi: Hiina ja Taiwani taasühinemine tuleb

«Taiwani iseseisvus on kodumaa taasühinemise suurim takistus ja tõsine varjatud oht,» hoiatas Xi.

Xi hoiatas ühtaegu välisjõudude sekkumise eest Taiwanil. Pentagon on kinnitanud, et USA eriväelased on juba kuid tegelenud Taiwani sõjaväelaste väljaõpetamisega.