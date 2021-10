Tšehhi populistlik peaministripartei jäi valimistel paremtsentristidele alla

Kui loetud on enam kui 99,9 protsenti häältest, on parempoolne Kodanike Demokraatlik Partei (ODS), paremtsentristlik TOP 09 ja tsentristidest kristlikud demokraadid kogunud 27,78 protsenti häältest koalitsioonis nimega Üheskoos. Babiši erakond ANO on kogunud 27,14 protsenti.