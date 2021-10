Guatemalas leiti konteinerist elusalt 126 migranti

«Me kuulsime hüüdmist ja koputamist konteineri seest. Me avasime uksed ja leidsime seest 126 dokumentideta inimest: 106 neist olid Haitist, 11 Nepalist ja üheksa Ghanast,» ütles pressiesindaja.

Tuhanded migrandid, enamik neist haitilased, asuvad ohtlikule teekonnale, et jõuda Ühendriikidesse läbi Kesk-Ameerika ja Mehhiko.

Alates 2021. aasta algusest on enam kui 50 migranti hukkunud, üritades Panamas Colombia piiril läbida džunglikoridori nimega Darien Gap, ütlevad Panama võimud.

Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon (IOM) teatas reedel, et USA on deporteerinud enam kui 7500 haiti migranti vähem kui kolme nädala jooksul, korraldades selleks 70 tšarterlendu. Mehhiko valitsus on samuti repatrieerinud Haiti migrante Port-au-Prince'i.