Liibanon jäi ilma elektrita

Liibanon sõltub suuresti kütuseimpordist ning elektrivarustuse probleemid on tekitanud tõsiseid probleeme haiglates ja teiste esmatähtsate teenuste pakkumisel.

Kütusepuudus on süvendanud elektrikatkestusi, mis on Liibanonis sagedane nähtus juba aastaid. Varem kestsid elektrikatkestused kolm kuni kuus tundi, kuid nüüd võib mõni piirkond saada mitte enam kui kaks tundi elektrienergiat päevas.

Liibanoni elektrifirma teatas laupäeval, et riigi lõunaosas suleti Zahrani elektrijaam kütusepuuduse tõttu. Peamine elektrijaam riigi põhjaosas suleti neljapäeval.

Riigifirma sõnul toodetakse kokku alla 270 megavati elektrienergiat, mis kujutab endast suurt langust elektrivõrgu stabiilsuses. Ettevõtte teatel pöördutakse kütusefirmade poole riigi põhja- ja lõunaosas, et uurida, kas nad suudavad pakkuda piisavalt kütust voolu taastamiseks. Järgmisel nädalal on oodata uut kütusesaadetist Iraagist.

Kolm neljandikku Liibanoni elanikest on viimase aastaga tõugatud alla vaesuspiiri ning hinnatõus ja töötus on tõusnud rekordtasemele.

Liibanon on kriisi leevendamiseks võtnud vastu kütusesaadetise Iraanist läbi Süüria. Iraak on samuti sõlminud vahetuslepingu Liibanoni valitsusega, mis on aidanud Liibanoni elektrifirmal mitmeid päevi tööd jätkata, kirjutas AFP. Uus Liibanoni valitsus peab ka läbirääkimisi elektritarnete üle Jordaaniast ja maagaasi üle Egiptusest. Nende lepetega läheb tõenäoliselt aga aega mitu kuud.