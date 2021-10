Austria uueks kantsleriks võib saada senine välisminister Schallenberg

Kurz oli üks Euroopa noorimaid poliitilisi liidreid, kuid skandaal lõpetas tema senise tähelennu, kui 35-aastane konservatiiv teatas laupäeva õhtul, et astub talle avaldatava surve tõttu kantsleri ametist tagasi.

Televisioonis edastatud avalduses märkis Kurz, et tahab teha ruumi «vältimaks kaost». Viimase nelja aasta jooksul kahte valitsust juhtinud Kurz tegi ettepaneku, et uueks kantsleriks saaks senine välisminister Schallenberg.

Schallenberg pole ise veel avalikult sõna võtnud, kuid Kogler vihjas laupäeva hilisõhtul, et tema erakond toetaks Schallenbergi, et hoida koos senist konservatiivide ja roheliste valitsuskoalitsiooni.

Prokuratuuri teatel on Kurz ja veel üheksa inimest uurimise all seoses kahtlustustega, et valitsuse raha kasutati aastatel 2016-2018 korruptiivses tehingus positiivse meediakajastuse tagamiseks.