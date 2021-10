Tänasel päeval ei eksisteeri võimalusi, et Hiina saaks lihtsalt minna Afganistani ja sealsed maavarad endale võtta, investeerida ning lõigata kasumit. Afganistan on väga ebastabiilne ja saab näha, kas Taliban suudab tervet riiki kontrollida ning kas nende valitsemissüsteem on piisavalt tõhus, et võimaldada üldse mingit tegelikku majanduslikku suhtlust Hiinaga.