ÜLEVAADE ⟩ Korruptsioonisüüdistused viisid Austria valitsusjuhi ametist

Surve 35-aastase Kurzi tagasiastumiseks algas kolmapäeval pärast seda, kui prokuratuur korraldas läbiotsimise Austria Rahvaparteiga (ÖVP) seotud ruumides. Prokuratuuri teatel on Kurz ja veel üheksa inimest uurimise all seoses kahtlustustega, et valitsuse raha kasutati aastatel 2016–2018 korruptiivselt positiivse meediakajastuse tagamiseks.