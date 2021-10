Austria president Alexander Van der Bellen ütles, et uuel valitsusel ootab ees suur ülesanne taastada usaldus. Schallenberg nimetas oma pöördumises kantslerina teenimist auasjaks, kuid ütles, et tegu on tööga, mida ta ei osanud oodata ega loota. Austria meedia teatel helistas eelmine kantsler Sebastian Kurz Schallenbergile laupäeva hommikul kell kolm, teatamaks senisele välisministrile võimalusest saada kantsleriks.