The Intercepti allikate väitel oleks Ivanka Trump peaaegu nimetatud Maailmapanga presidendiks, kui USA rahandusminister Mnuchin poleks seda isiklikult takistanud. President Trump ise oli väga huvitatud, et tema tütar selle ameti saaks, ning üritas selles veenda ka teisi. «See oleks äärepealt juhtunud,» kommenteeris üks protsessile lähedal olnud anonüümne allikas The Interceptile.