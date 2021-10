Läti elab kolm kuud eriolukorra all

«Eile (üleeile – M. P.) ilmus sotsiaalmeediasse palju pilte pikkadest vaktsineerimisjärjekordadest. See meenutas kaadreid sellest, kui vaktsiinid selle aasta kevadel kohale jõudsid. Need inimesed, kes on nüüd võtnud rivvi vaktsiini saama, ei olnud ilmselt vaktsiinivastased, vaid kas lihtsalt laisad või ei kiirustanud seda tegema,» märkis Läti ajakirjanik Raivis Vilūns Postimehele.