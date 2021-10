Kim Jong-un süüdistas Korea poolsaare pingetes Ühendriike

USA halvad otsused ja teod tähendavad, et ebastabiilsust ei saa lahendada, lausus Kim näitusel tehtud pöördumises uudisteagentuuri KCNA vahendusel.

Pyongyang on tuumarelvade ja ballistiliste rakettide programmi tõttu rea rahvusvaheliste sanktsioonide all.

Aastal 2017 katsetas riik rakette, mis võivad ulatuda Ühendriikide mandriosani, samuti viis riik läbi oma seni võimsaima tuumakatsetuse. Pyongyangi hinnangul on relvi vaja enda kaitsmiseks USA rünnaku eest.

Joe Bideni valitsus on korduvalt teatanud, et ei ole Pyongyangi suhtes vaenulik, kuid Kim lausus: «Nende käitumine ei anna meile mingit põhjust neid uskuda.»

«Ma mõistatan, kas on ainsatki inimest või riiki, kes seda väidet usub,» lisas ta. «Ja kui on, tahaks ma teada, kes need on.»