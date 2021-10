Meedia: Austria korruptsiooniskandaaliga seoses vahistati küsitleja

Prokuratuur keeldus asja täpsemalt kommenteerimast, osutades, et juurdlus alles käib.

Kurzi valitsust tabas rida skandaale; nüüdne uurimine puudutab osaliselt võltsitud arvamusküsitlust, mis korraldati maksumaksja raha eest ja esitati ühele ajalehele, et näidata Kurzi soodsas valguses.

Läinud kolmapäeval korraldasid prokurörid haarangu mitmes Rahvaparteiga (ÖVP) seotud asupaigas, kahtlustades, et küsitluste eest tasuti aastail 2016-18 rahandusministeeriumi rahaga.

Kurz väidab, et on süüta ja on temavastaseid süüdistusi tõrjunud.