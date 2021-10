EL teatas miljardieurosest abipaketist Afganistanile

Ta rõhutas, et raha on mõeldud otseabina afgaanidele ja suunatakse kohapeal tegutsevatele rahvusvahelistele organisatsioonile, mitte Talibani valitsusele, mida Brüssel ei tunnusta.

Euroopa Liidu arenguabi Afganistanile, mis on humanitaarabist erinev, on endiselt külmutatud.

«Me peame andma kõik endast oleneva, et hoida ära suur humanitaar- ja sotsiaalmajanduslik kollaps Afganistanis. Me peame tegutsema kiirelt,» ütles von der Leyen, täheldades, et talv läheneb.