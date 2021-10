Aastaajad ja valitsused võivad Leedus küll vahetuda, aga mõned asjad jäävad ikka samaks. Täpselt nagu eelmisel sügisel, on koroonajuhtumite arv taas taevastesse kõrgustesse tõusnud ja jälle on süü jagatud avalikkuse ja valitsuse vahel. Vaktsiinide kättesaadavus tekitab seekord terava küsimuse: miks see ikka kordub?