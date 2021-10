Babiši sõnul lubas põdur president ta peaministrikandidaadiks esitada

President Miloš Zeman toimetati pühapäeval haiglasse, mis on jätnud poliitikud nõutuks, kuna ta peaks äsjaste valimiste järel nimetama peaministrikandidaadi.

«Kui ma presidendiga pühapäeval rääkisin, ütles ta, et kui hetk saabub, palub ta seda minult,» ütles Babiš televisioonile.

«On minu asi pakkumine vastu võtta või tagasi lükata,» lausus ta, lisades, et on valmis ka opositsiooni minema.

Zeman ütles aga valimiste eel, et nimetab uut valitsust moodustama partei-, mitte koalitsiooni juhi. See viitab, et esmaõigus võib minna presidendi vanale liitlasele Babišile.