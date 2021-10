Ukraina Kremli-meelne saadik Medvedtšuk pandi koduaresti

Vene presidendi Vladimir Putini sõbrana tuntud Medvedtšuk ütles pärast kohtuotsust, et tema vastu on fabritseeritud järjekordne kriminaalasi.

Medvedtšukki on süüdistatud selles, et ta kavandas 2015. aastal loodusvarade kaevandamist Ukrainale kuuluval, kuid 2014. aastal Venemaa annekteeritud Musta mere rannikualal.

Ta on üks Ukraina rikkamaid inimesi. Forbesi andmetel ulatub tema netovara 620 miljoni dollarini.

Medvedtšuk on öelnud, et Putin on tema noorima tütre Darja ristiisa.