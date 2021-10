IEA: maailma rohepööre on kaugelt liiga aeglane

«Me ei investeeri tuleviku energiavajaduse rahuldamiseks piisavalt ja ebakindlused on panemas alust eelseisvale volatiilsuse perioodile,» ütles IEA juht Fatih Birol. «Rohepöörde kiirendamise sotsiaalne ja majanduslik kasu on üüratu, tegevusetuse hind tohutu.»

IEA leidis oma iga-aastases energiaraportis, mis avaldati vaid mõni nädal enne COP26 kliimakonverentsi Glasgows, et investeeringud roheenergia projektidesse ja taristusse peavad järgmise kümne aasta jooksul enam kui kolmekordistuma.

IEA teatel on taastuvallikad nagu tuule- ja päikeseenergia tempokalt kasvamas ja elektriautode müük purustas mullu koroonaviiruse kiuste rekordeid.

«See progress puhta energia vallas on endiselt kaugelt liiga aeglane, et tagada globaalse emissiooni kestev vähenemine netonulli poole aastaks 2050,» märkis agentuur.

See tähendaks, et aastaks 2100 on kliima soojenenud 2,6 kraadi võrra.