Taliban ähvardas USA-d ja EL-i sanktsioonide jätkudes põgenikelainega

«Afganistani valitsuse nõrgestamine ei ole kellegi huvides, sest see mõjutab negatiivselt maailma julgeolekusektorit ja toob kaasa majandusliku rände,» ütles välisministri kohusetäitja Amir Khan Muttaqi teisipäeval Dohas toimunud kõnelustel lääneriikide diplomaatidele.

Talibani katseid võimu konsolideerida on õõnestanud äärmusrühmituse Islamiriik Khorasanis (IS-K) verised rünnakud, aga ka rahvusvahelised sanktsioonid: pankadel on raha otsakorral ja riigiteenistujad on palgata.