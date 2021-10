Migrandivoog Valgevenest on jõudnud Saksamaale

Saksa võimud teatasid täna, et Valgevenest läbi Poola riiki jõudnud migrantide arv on viimastel kuudel kasvanud. Saksa föderaalpolitsei teatel on tänavu peetud Poola piiril kinni üle 4300 ebaseaduslikult piiri ületanud inimese, neist enamik Iraagist, Süüriast, Jeemenist ja Iraanist, vahendas uudisteagentuur dpa.