ÜRO ekspert: Põhja-Korea on näljaohus

Vaene riik eraldus muust maailmast läinud aastal, et kaitsta end pandeemia eest. Kaubavahetus peamise kaubanduspartneri Hiinaga on aga seetõttu sisuliselt peatunud.

Juunis tunnistas riiklik KCTV, et Põhja-Korea on silmitsi toidukriisiga, seejuures oli riigi hinge vaakuval põllumajandussektoril elanike toitmisega raskusi juba enne nüüdseid majandusraskusi.

Samal kuul ütles riigi juht Kim Jong-un, et toiduolukord on «pingeliseks muutumas».

ÜRO eriraportööri Tomas Ojea Quintana sõnul on Põhja-Korea tavakodanikel raskusi igapäevaste vajaduste rahuldamise ja väärikalt elamisega ning aina hullemaks muutuv humanitaarolukord võib muutuda kriisiks.

Pyongyang on oma tuuma- ja ballistiliste rakettide programmi tõttu hulga rahvusvaheliste sanktsioonide all. Quintana sõnul tuleks neid meetmeid toidunappuse valguses leevendada.

«Kõige haavatavamad lapsed ja vanurid on näljaohus,» lausus ta värskes raportis.

«ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestatud sanktsioonid tuleks üle vaadata ja neid tuleks vajadusel lõdvendada, et võimaldada elusi päästva humanitaarabi osutamist.»

ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (FAO) teatas kolm kuud tagasi, et Põhja-Koreal jääb tänavu puudu umbes 860 000 tonni toitu.

Pyongyang on hoidunud kõnelustest oma tuumaprogrammi üle alates Kimi ja USA presidendi Donald Trumpi nurjunud kohtumisest Hanois.

President Joe Bideni ametiajal on Ühendriigid väljendanud valmidust Põhja-Korea esindajatega kohtuda, kuid sel nädalal süüdistas Kim Washingtoni pingete eest poolsaarel ja rõhutas, et Pyongyangi relvad on enesekaitseks.