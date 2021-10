ÜLEVAADE ⟩ Tuhanded afgaanid ootavad sõjaväebaasides edasist saatust

Osariigi pealinnast Milwaukeest umbes 300 kilomeetri kaugusel asuv sõjaväebaas on ajutiseks koduks 12 600 Afganistanist evakueeritud inimesele, kellest ligi poole moodustavad lapsed.

«Me ehitasime linna, et majutada peaaegu 13 000 külalist,» lausus Fort McCoy logistikaosakonna asejuht kolonel Jen McDonough New York Timesile. Ligi 1600 teenistujat vastutavad seal selle eest, et afgaanide ümberasustamise programm kulgeks sujuvalt.