FOTOD ⟩ Veretöö Norras: vibupüssiga relvastatud mees tappis mitu inimest

Politsei pressiesindaja sõnul on mees liikunud mööda linnatänavaid ja lasknud inimesi vibupüssiga. Politsei sai hädakõne kell 18.30 kohaliku aja järgi.

Mees on tabatud. Politsei teatel tegutses ründaja esialgsete andmete põhjal üksi. Ohvrite täpset arvu pole esialgu avaldatud.

«Võime kahjuks kinnitada, et on mitu vigastatut ja kahjuks ka mitu hukkunut. Mees, kes selle teo toime pani, on vahistatud ja meie andmetel oli asjaga seotud vaid üks inimene. Teisi inimesi praegu aktiivselt ei otsita,» ütles kohaliku politsei eestkõneleja Oyvind Aas pressikonverentsil.