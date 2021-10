Igal öösel kell 3 võpatab Rina ärkvele sedavõrd kõvasti pasundavate valjuhääldite peale, et tal on tekkinud ärevushäire: ta ei saa magada, iiveldus ei luba tal süüa, kuid ta kardab ka palvusekutse tekitatava lärmi pärast kurta, sest see võib maailma suurimas moslemite enamusega riigis viia trellide taha või lõppeda tagakiusamisega.