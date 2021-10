Norra uues valitsuses on ka 2011. aasta veresaunas ellujäänuid

Naiste käes on 19 ministrikohast kümme, muu hulgas sai välisministriportfelli Anniken Huitfeldt Tööparteist.

Norral on ka kaks korda varem olnud naiste enamusega kabinet, kuigi lühikest aega, ning seda praeguse NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi valitsusajal ajavahemikus 2005-2013.

Valitsuses on kaks inimest, kes viibisid Utøya saarel, kui paremäärmuslane Anders Behring Breivik avas 22. juulil 2011 tule Tööpartei noorte kokkutuleku pihta, tappes 69 inimest.

Veresaunast eluga pääsenud valitsuse liikmed on haridusministriks nimetatud 33-aastane Tonje Brenna ning kaubandus- ja tööstusminister Jan Christian Vestre.

«Nüüd, kus need andekad noored inimesed kannavad oma minevikku endaga kaasas, on mul tunne, et astusime veel ühe tähtsa sammu ning ma olen selle üle uhke,» lausus Støre.