Beirutis puhkenud vägivallas hukkus vähemalt kuus inimest

Sõjavägi tõi tänavaile tankid, et rahustada tänavalahinguid, mis tõid meelde aastate 1975-1990 kodusõja ajal, mil Liibanon maadleb oma ajaloo rängima majanduskriisiga.

Protestijad nõudsid võimudelt, et vallandataks Beiruti plahvatuse uurimist juhtiv kohtunik Tarek Bitar, kes tahab kohtu ette tuua mitmeid kõrgeid ametnikke.

AFP korrespondendi sõnul avasid lähedalasuvates elumajades peitunud snaiprid tule Hizbollah' ja Amali toetajate suunas, millele need vastasid automaatide ja granaadiheitjatega.

Kohtunik Bitar on paljude liibanonlaste meelest õigluse saavutamiseks plahvatuse asjus viimane lootus.

Mõned poliitilised liidrid on nimetanud teda aga kallutatuks ja korruptiivseks. Bitar on tekitanud lõhe valitsuses nende vahel, kes tahavad tema paigalejäämist ning nende vahel, kes tahavad temast lahti saada.

See on teist korda, kui kohtud on otsustanud Bitari kasuks.