KOMMENTAAR ⟩ Margus Kuul: Mali pole ainult Aafrika probleem

Just sel põhjusel on Põhja-Malis kanda kinnitamas islami emiraati loov Al-Qaeda. Naaberriigis Nigeris punub pesa aga ISIS. Erinevalt Al-Qaedast tahab ISISe haru kogu Saheli piirkonnas islamiemiraati luua. Siit ka meie õnneks verine erimeelsus džihaadi-salafistide vahel, sest riik ei saa olla osa grupist.

Samas, konflikti Malis ei põhjusta üksnes islami ekstremism, vaid ka kliimamuutused Aafrikas. Kesk-Malis võivad dogoni hõimu naised lõputult oma traditsioone järgides vihma välja tantsida, kuid see ei muuda fakti, et nelja kuu pikkune vihmaperiood on nüüdseks kahanenud kahekuuseks.