Rühma kuulub 26 teadlast, kelle põhiülesanne on nõustada WHOd esilekerkivate epideemia- ja pandeemiapotentsiaaliga patogeenide päritolu uurimise globaalse raamistiku loomisel, et olla valmis uute pandeemiate ennetamiseks. Muu hulgas on rühma ülesanne anda sõltumatu hinnang maailmas praeguseks juba üle 4,85 miljoni elu nõudnud koroonaviiruse päritolu senistele uurimistele ja teha ettepanekud edasise uurimise kohta.