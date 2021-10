AK ⟩ «Taliban hakkab müüma ameeriklaste relvi vasakule ja paremale»

Postimees uuris vastuseid nendele küsimustele Tadžikistanis ja Usbekistanis töötavatelt Afganistani-ekspertidelt, kes on aastaid elanud ja töötanud Afganistanis. Rahmatullo Abdullojev on tegelenud Afganistani uuringutega ligi 40 aastat, elas ligi kümme aastat Afganistanis ning on endine Tadžikistani teaduste akadeemia töötaja. Ravšan Nazarov on Usbekistani teaduste akadeemia ajalooinstituudi endine teadlane, kelle eriala on etnopoliitika Kesk-Aasias ja Afganistanis. Nurali Davlat on Tadžikistani teaduste akadeemia Afganistani ja Iraani uuringute keskuse endine töötaja, kes on töötanud palju aastaid tõlgina Afganistanis. Tadžikistani teaduste akadeemia Afganistani ja Iraani uuringute keskuse direktor Kazõmšoh Iskandarov on tegelenud Afganistani teemaga juba ligi 50 aastat.