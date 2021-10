Norra tapmiste kahtlusalune anti üle psühhiaatritele

Kahtlusaluse, taanlasest Espen Andersen Bråtheni puhul on tekkinud kahtlused, et tal võivad olla psühhiaatrilised häired, mis võivad mõjutada tema vastutuselevõtmist, kirjutas AFP.

«Pole kahtlustki, et reaalne tegu näeb välja nagu terroriakt, kuid see on oluline, et juurdlus jätkuks ning et me selgitaksime välja kahtlusaluse motiivi,» ütles Norra luureteenistuse PST juht Hans Sverre Sjøvold neljapäeval pressikonverentsil.