Intervjuu ⟩ Novaja Gazeta peatoimetaja: Nobeli rahupreemia pälvisid surnud

Dmitri Muratov on pehme, võluv, südamlik, unikaalse sõnatajuga, oskab rõõmu tunda teise inimese ande üle, koondab enda ümber eranditult säravaid, ainulaadseid, kartmatuid inimesi, on loonud ajalehe, mida loevad inimesed, kes peavad end intellektuaalideks – kuid see õigus on kõigil! Praegu on ajalehe igapäevane vaatamiste arv jõudnud miljonini.