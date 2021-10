Afganistanis hukkus mošeeplahvatuses vähemalt 41 inimest

Sõnumirakenduse Telegram-kanalites teatas rühmitus, et kaks enesetapuvõitlejat viisid läbi kaks eraldi rünnakut mošee erinevates osades ajal, kui usklikud seal palvetasid.

Rünnak riigi lõunaosas asuvas linnas – Talibani vaimses keskuses – leidis aset vaid nädal pärast ohvriterohket enesetapurünnakut šiiiade vastu riigi põhjaosas Kunduzis asuvas mošees, mille samuti võttis omaks IS.

Taliban, kes haaras Afganistanis võimu pärast USA toetatud valitsuse kukutamist augusti keskel, on samuti šiiite taga kiusanud.

Kuid uus Talibani juhitud valitsus on lubanud riigi stabiliseerida ja tõotas pärast Kunduzi rünnakut oma võimu all elavat šiiavähemust kaitsta.

Šiiite on hinnanguliselt umbes 10 protsenti Afganistani elanikkonnast. Paljud neist on hazarad, keda on Afganistanis taga kiusatud aastakümneid.