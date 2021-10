Saudi Araabia teatas üle 180 Jeemeni mässulise tapmisest

Koalitsiooni teatel on Maribi lahingutes viimastel päevadel tapetud sadu Jeemeni mässulisi. Huthid tavaliselt hukkunute kohta oma ridades andmeid ei avalikusta.

Kümned tuhanded inimesed on hukkunud kodusõjas, mis on viinud ÜRO hinnangul maailma suurima humanitaarkriisini.

Huthid alustasid suuremat operatsiooni Maribi enda kontrolli alla saamiseks veebruaris ning viimastel nädalatel on nad oma pealetungi suurendanud.

ÜRO kutsus neljapäeval peatama lahinguid Abdiya piirkonnas, kus Saudi Araabia on korraldanud oma viimased õhurünnakud.

Maribi, Shabwa ja Al-Bayda provintsid on näinud lahingute eskaleerumist viimaste nädalate jooksul, ütles ÜRO humanitaarkoordinaator Jeemeni küsimustes David Gressly.

Olukord Abdiyas on iseäranis ränk, kuna humanitaarabi ja umbes 35 000 inimese võimalused liikuda on iseäranis piiratud. Nende seas on 17 000 inimest, kes oli pagenud sinna juba teistest Jeemeni piirkondadest. Gressly kutsus avalduses võimaldama humanitaarabile, viga saanud inimestele ja tsiviilisikutele ohutut ja vaba liikumist.