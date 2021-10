ÜRO ametnik: Taliban kavatseb lubada tüdrukutele keskharidust

Eelmisel nädalal Kabuli külastanud UNICEF-i asedirektor Omar Abdi ütles reedel ÜRO peakorteris ajakirjanikele, et tüdrukutel lubatakse juba praegu keskkoolis käia viies Afganistani 34 provintsist: Balkhi, Jawzjani ja Samangani provintsis loodes, Kunduzi provintsis kirdes ja Urozgani provintsis edelas.

Ametniku sõnul kinnitas Talibani haridusminister talle, et nad töötavad välja raamistikku, mis võimaldaks tüdrukutel oma haridusteed jätkata ka pärast kuuendat klassi, ja see avaldatakse ilmselt kuu või kahe pärast.

«Teiega täna siin rääkides, jäävad miljonid keskkoolieas tüdrukud 27-dat päeva järjest ilma haridusest,» ütles Abdi. «Palume neil mitte oodata. Iga päev, mil ootame, on tüdrukute jaoks, kes pole koolis, kadunud päev.»

Talibani eelmisel võimuloleku perioodil aastatel 1996-2001 keelati naistel ja tüdrukutel hariduse saamine, töötamine ja avalikus elus osalemine. Pärast uuesti võimule tulekut 15. augustil, mil USA ja NATO väed pärast 20-aastast kohalolekut kaootiliselt riigist lahkumas olid, on Taliban olnud kasvava rahvusvahelise surve all, et tagada naistele õigus haridusele ja tööle.

Abdi sõnul survestas ta igal kohtumisel Talibani, et «tüdrukud saaksid õppimist jätkata», nimetades seda «oluliseks nii tüdrukutele endale, kui riigile tervikuna».

Kui USA-juhitud koalitsioon Talibani 2001. aastal võimult kukutas, käis Afganistanis kõigis kooliastmetes koolis vaid miljon last, ütles Abdi.

Viimase 20 aasta jooksul tõusis see arv pea kümne miljoni lapseni kõigis kooliastmetes, nende hulgas ka neli miljonit tüdrukut, ütles Adbi. Viimase kümne aastaga kolmekordistus ka koolide arv 6000 pealt 18 000 peale.

«Viimaste aastakümnete saavutusi hariduse vallas tuleb tugevdada, mitte lubada sellel tagasi langeda,» ütles ta.

Kuid ÜRO lastefondi asejuhi sõnul on sellest arengust hoolimata Afganistanis praegu 4,2 miljonit last, kes koolis ei käi, neist 2,6 miljonit on tüdrukud.

Et kõigil tüdrukutel lubataks keskkoolis käia, peab jätkama pingutustega saada üle konservatiivide vastuseisust neile keskhariduse lubamisel, ütles Adbi.

Abdi sõnul ütlesid talibid, et kui raamistik paika saab, veenab see suuremat arvu lapsevanemaid oma tütreid kooli saatma, sest see tegeleb konservatiivse ühiskonna murekohtadega poiste ja tüdrukute eraldamise ning naisõpetajate osas.

«Seda saame siis näha,» lisas Abdi.

Kabulis olles külastas Abdi ka lastehaiglast ning «oli šokeeritud sellest, kui palju oli seal alatoitumise all kannatavaid lapsi, kellest mõned olid alles imikud».

Abdi sõnul on Afganistani sotsiaal- ja tervishoiusüsteem kokkukukkumise äärel, meditsiinivahendeid on ohtlikult vähe ning sagenevad leetrite ja kõhulahtisuse puhangud. Tõsist muret teevad lisaks lastehalvatus ja koroonaviirus.

«Juba enne Talibani võimuletulekut vajas vähemalt kümme miljonit last üle kogu riigi ellujäämiseks humanitaarabi,» ütles ta. «Ja vähemalt miljonit neist lastest ähvardab surm alatoitumise tõttu, juhul kui nad kohe abi ei saa.»