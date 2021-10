USA lubas maksta valuraha droonirünnakus hukkunud pere omastele

Pentagoni kõneisik John Kirby ütles avalduses, et kaitseministeerium teeb välisministeeriumiga ka koostööd aitamaks hukkunute ellujäänud pereliikmed USA-sse ümber paigutada.

Kirby ütles, et küsimus tõstatus neljapäevasel kohtumisel, kus osalesid asekaitseminister Colin Kahl ning vabaühenduse Rahvusvaheline Toitumine ja Haridus (NEI) asutaja ja president Steven Kwon.

«Dr. Kahl kordas kaitseministri Lloyd Austini lubadusi peredele, sealhulgas valuraha maksmist,» ütles Kirby. Ta ei täpsustanud, mis summadest käib jutt.

29. augustil tabas USA Hellfire rakett Zemerai Ahmadi juhitud autot, kes oli just pööranud Ahmadi pereelamu juurde viivale sissesõiduteele. Kokku sai rünnakus surma kümme pereliiget, neist seitse lapsed.

Nädalaid hiljem nimetas USA keskväejuhatuse ülem kindral Kenneth McKenzie rünnakut «traagiliseks veaks» ning kinnitas, et rünnakus hukkusid tõesti süütud tsiviilisikud.

Neljapäeval toimunud kohtumisel ütles Kwon Kahlile, et Ahmadi oli aastaid töötanud vabaühenduses selle nimel, et «pakkuda hoolitsust ja elutähtsat abi inimestele, kes on Afganistanis silmitsi kõrge suremusega,» ütles Kirby.

USA armee kaitses esialgu rünnaku korraldamist, öeldes, et sihiks oli Islamiriigi (IS) «vahendaja» ning see piiras mässuliste võimet korraldada rünnakuid USA ja NATO vägede lahkumise viimases kaootilises faasis.

Kuid varsti tekkisid vastuolud armee kirjelduse ning kohapeal leitu osas. Associated Press ja teised uudisteagentuurid teatasid, et sõiduki juht oli USA humanitaarorganisatsiooni pikaajaline töötaja. Polnud märke ka teisest plahvatusest, hoolimata Pentagoni kinnitusest, et sõidukis olid ka lõhkekehad.

Enne seda oli Islamiriigi enesetapurünnakus ühes Kabuli lennujaama väravas hukkunud 169 afgaani ja 13 USA sõjaväelast.