Venemaa vanglarahutuse asjus alustati juurdlust

Oktoobri algul karistas Venemaa vanglateenistus viit vanglaametnikku pärast seda, kui avalikuks said videod vägistamise ja piinamise kohta Saratovi kesklinna vanglahaiglas.

Interfax tsiteeris reedel vanglateenistust, mis teatas, et algatajaiks olid kaks vangi, kes ei allunud "kavandatud läbiotsimisele" ning provotseerisid ka kaasvange vastuhakule.

Piinamisvatane projekt Gulagu.net, kellel on Venemaa vanglasüsteemis oma allikad, teatas seevastu, et rahutus puhkes, kuna vanglaametnikud peksid vange kumminuiadega.

Programmijuht Vladimir Oseškin ütles AFP-le, et enesevigastamise eesmärk oli juhtida uurijate tähelepanu vanglas levinud kuritarvitustele. Ta märkis, et Gulagu net sai kuumale liinile kõne ja foto verise seljaga peksa saanud vangist.

Oseškini sõnul jäädvustavad vanglaametnikud ise videole selle, mis juhtub, kui vangide rahutus on alanud, aga mitte kunagi seda, mida nad ise on vangide kallal teinud.

Ta lisas, et pilt on väga sarnane aprillis Siberi linnas Angarskis toimunud vanglarahutusele, mis sai samuti alguse sellest, kui vange peksti. Toona kinnitas vanglateenistus, et paljud vangid olid end ise vigastanud.