Saakašvili vastased korraldasid Rustavi vangla ees meeleavalduse

«Gruusia rahvas ei luba Saakašvilit vanglast välja. Ta on fašismi personifikatsioon ja fašismil Gruusias kohta pole. Mees, kes loobus vabatahtlikult oma Gruusia kodakondsusest, pole väärt, et teda kutsutaks presidendiks. Ma ei soovi rääkida tema eraelust, aga tema ametlik abikaasa, hollandlanna Sandra Roelofs on siiani Gruusia kodanik,» ütles ajakirjanik Zaza Davitaja, kes oli Šaakašvili ametiajal poliitiline vang.