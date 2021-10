Thunberg: COP26 kliimakohtumine ei too ilmselt murrangut

Thunberg, kelle liikumine Fridays For Future (Reeded Tuleviku Nimel) on inspireerinud ülemaailmseid kliimaproteste, ütles, et aktivistid peavad jätkama tõelise muutuse nõudmist.

«Praeguse seisuga ei vii see COP murranguni, me peame survestamist jätkama,» ütles ta usutluses AFP-le.

«Ma loodan muidugi, et me saame ühtäkki aru, et seisame silmitsi eksistentsiaalse kriisiga ja asume seejärel tegudele,» lisas ta.

Novembris Šotimaal toimuv kliimakonverents on suurim alates Pariisi 2015. aasta kliimakõnelustest ning seda nähakse otsustava hetkena, mil leppida kokku ülemaailmsetes emissioonikärpe eesmärkides.

Thunberg märkis, et taolistel rahvusvahelistel tippkohtumistel on võimalik asju muuta, kuna need toovad kokku palju inimesi.