USA kaitseminister kohtub Ukrainas Zelenskõiga

Ukrainas kohtub Austin president Volodõmõr Zelenskõi ja kaitseminister Andrei Taraniga, et kinnitada oma vankumatut toetust Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele, teatasid ametnikud.

«Külaskäik on ka võimalus arutada Ukraina kaitse- ja kaitsetööstuse reformide edusamme, mida on vaja, et edasi minna tema Euro-Atlandi püüdlustega,» kirjutati avalduses.