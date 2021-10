Hiina katsetas hüperhelikiirusega raketti

Pentagoni pressiesindaja John Kirby raportit üksikasjalikult ei kommenteerinud, kuid sõnas: «Me oleme väljendanud oma selgelt oma muret sõjalise võimekuse pärast, mida Hiina jätkuvalt saavutada üritab, võimekuse pärast, mis kasvatab selles regioonis ja mujal vaid pingeid. See on üks põhjus, miks me peame Hiinat oma esmaseks kiireloomuliseks väljakutseks.»

Hüperhelikiirusega rakettidel on ka manööverdamisvõimekus, mille tõttu on selle eest kaitsmine raskem.

Kuigi riigid nagu USA on arendanud välja süsteemid, et kaitsta ennast tiibrakettide ja ballistiliste rakettide eest, siis hüperhelikiirusega rakettide alla tulistamine on veel küsimärgi all.